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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Зинедин Зидан признан лучшим французским тренером в 2017 году по версии France Football
Журнал France Football назвал главного тренера "Реала" Зинедина Зидана лучшим французским тренером в 2017 году.
В минувшем году "Реал" Зидана выиграл вторую Лигу чемпионов подряд, второй Суперкубок Европы, чемпионат Испании, Суперкубок Испании и второй подряд ЧМ среди клубов.
В минувшем году "Реал" Зидана выиграл вторую Лигу чемпионов подряд, второй Суперкубок Европы, чемпионат Испании, Суперкубок Испании и второй подряд ЧМ среди клубов.
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