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Зинедин Зидан признан лучшим французским тренером в 2017 году по версии France Football

Журнал France Football назвал главного тренера "Реала" Зинедина Зидана лучшим французским тренером в 2017 году.

В минувшем году "Реал" Зидана выиграл вторую Лигу чемпионов подряд, второй Суперкубок Европы, чемпионат Испании, Суперкубок Испании и второй подряд ЧМ среди клубов.
Теги: Зидан Реал
Вчера, 22:07
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