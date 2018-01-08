Зинедин Зидан признан лучшим французским тренером в 2017 году по версии France Football

Журнал France Football назвал главного тренера "Реала" Зинедина Зидана лучшим французским тренером в 2017 году.В минувшем году "Реал" Зидана выиграл вторую Лигу чемпионов подряд, второй Суперкубок Европы, чемпионат Испании, Суперкубок Испании и второй подряд ЧМ среди клубов.