Президент "ПСЖ": сейчас Дибала не является целью "ПСЖ"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи рассказал, что сейчас клуб не заинтересован в услугах форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы."Дибала? В итальянском чемпионате много сильных футболистов. Если бы мы были заинтересованы в нем, то позвонили бы в офис "Ювентуса". Их президент Аньелли – мой добрый друг. Могу сказать, что сейчас Дибала не является целью "ПСЖ", - цитирует Аль-Хелаифи La Stampa.Дибала в этом сезоне сыграл в 28 матчах, забил 17 мячей и отдал 3 результативные передачи.