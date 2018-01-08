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Президент "ПСЖ": сейчас Дибала не является целью "ПСЖ"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи рассказал, что сейчас клуб не заинтересован в услугах форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы.

"Дибала? В итальянском чемпионате много сильных футболистов. Если бы мы были заинтересованы в нем, то позвонили бы в офис "Ювентуса". Их президент Аньелли – мой добрый друг. Могу сказать, что сейчас Дибала не является целью "ПСЖ", - цитирует Аль-Хелаифи La Stampa.

Дибала в этом сезоне сыграл в 28 матчах, забил 17 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Теги: Дибала ПСЖ Ювентус
Вчера, 22:16
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