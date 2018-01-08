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Арсен Венгер готов расстаться с несколькими игроками основного состава в ближайшие полгода

"Арсенал" может устроить распродажу футболистов, сообщает Goal.com.

Наставник лондонского клуба Арсен Венгер готов расстаться с несколькими игроками основного состава в ближайшие полгода. Сообщается, что клуб покинут нападающий Алексис Санчес, а также защитники Франсис Кокелен и Матье Дебюши. Не исключено, что вслед за ними уйдут Месут Озил, Джек Уилшир и Оливье Жеру.
Теги: Арсенал
Сегодня, 22:19
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№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 22:29) #
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Непонятки только с Уилширом. В последнее время играет регулярно. Тоже за сервантом намыливается?

А Арсену продажа - повод остаться. Без него вряд ли кто молодняк сможет быстро на уровень вывести. Иначе хозяевам придется сильно потратиться и на новый состав, и на тренера с именем.
Регистрация: 22.09.2009
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