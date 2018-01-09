Иван Ракитич: цена Коутиньо немного высоковата

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал подписание бразильского полузащитника Филиппе Коутинью.Каталонский клуб заплатит за 25-летнего футболиста 160 миллионов евро (40 из которых – бонусы)."Мое мнение не имеет значения, но цена немного высоковата. Впрочем, такие условия диктует рынок. Мы рады каждому отличному игроку. Теперь Коутинью в семье, мы будем наслаждаться его игрой, он в лучшем клубе мира", - цитирует Ракитича Marca.