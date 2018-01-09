Иван Ракитич: цена Коутиньо немного высоковата

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Автор
|КБ-Гостевая
|borlas
|Ситуация на юго-востоке Украины
|Юрич
|Феномен Грудинина или про выборы
|iDEAD
|Зенит
|Black Fox
|Ностальгия по СССР
|Didi
|Юмор, анекдоты, байки
|dobr25
|Политика
|квакин миша
|Mузыка
|Контюрич
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:43
Британский журналист: "Эвертон" оценил Промеса в 20 млн фунтов (11)
Британский журналист: "Эвертон" оценил Промеса в 20 млн фунтов (11)
Вчера, 23:27
"Кайрат" отказался подписывать Романа Павлюченко (2)
"Кайрат" отказался подписывать Романа Павлюченко (2)
Вчера, 23:15
Маурисио Почеттино: убежден, что Кейн из числа тех, кто хочет всю карьеру провести в одном клубе
Маурисио Почеттино: убежден, что Кейн из числа тех, кто хочет всю карьеру провести в одном клубе
Вчера, 23:15
Кристиану Роналду - 49-й в списке самых дорогих игроков мира (2)
Кристиану Роналду - 49-й в списке самых дорогих игроков мира (2)
Вчера, 22:19
Арсен Венгер готов расстаться с несколькими игроками основного состава в ближайшие полгода (2)
Арсен Венгер готов расстаться с несколькими игроками основного состава в ближайшие полгода (2)
Вчера, 22:07
Зинедин Зидан признан лучшим французским тренером в 2017 году по версии France Football (1)
Зинедин Зидан признан лучшим французским тренером в 2017 году по версии France Football (1)
Вчера, 21:09
Филиппе Коутиньо взял себе в "Барселоне" 14-й номер (1)
Филиппе Коутиньо взял себе в "Барселоне" 14-й номер (1)
Вчера, 20:46
Неймар - о переходе Коутиньо в "Барселону": рад за тебя, брат (2)
Неймар - о переходе Коутиньо в "Барселону": рад за тебя, брат (2)
Вчера, 20:23
Джошуа Киммих не сыграет против "Байера"
Джошуа Киммих не сыграет против "Байера"
Вчера, 20:13
Агент: помимо "Спартака", Нуху интересуются еще три клуба (3)
Агент: помимо "Спартака", Нуху интересуются еще три клуба (3)
Вчера, 19:24
Славен Билич может возглавить сборную Австралии
Славен Билич может возглавить сборную Австралии
Вчера, 18:19
Георгий Миланов: пока не знаю, где продолжу свою карьеру, это одна из главных проблем в предстоящем году (8)
Георгий Миланов: пока не знаю, где продолжу свою карьеру, это одна из главных проблем в предстоящем году (8)
Вчера, 18:16
Тиаго Мотта получил новую травму
Тиаго Мотта получил новую травму
Вчера, 17:47
Роман Зобнин установил абсолютный рекорд на беговой дорожке (18)
Роман Зобнин установил абсолютный рекорд на беговой дорожке (18)
Иван Ракитич: цена Коутиньо немного высоковата
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал подписание бразильского полузащитника Филиппе Коутинью.
Каталонский клуб заплатит за 25-летнего футболиста 160 миллионов евро (40 из которых – бонусы).
"Мое мнение не имеет значения, но цена немного высоковата. Впрочем, такие условия диктует рынок. Мы рады каждому отличному игроку. Теперь Коутинью в семье, мы будем наслаждаться его игрой, он в лучшем клубе мира", - цитирует Ракитича Marca.
Каталонский клуб заплатит за 25-летнего футболиста 160 миллионов евро (40 из которых – бонусы).
"Мое мнение не имеет значения, но цена немного высоковата. Впрочем, такие условия диктует рынок. Мы рады каждому отличному игроку. Теперь Коутинью в семье, мы будем наслаждаться его игрой, он в лучшем клубе мира", - цитирует Ракитича Marca.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.