Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Иван Ракитич: цена Коутиньо немного высоковата

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал подписание бразильского полузащитника Филиппе Коутинью.

Каталонский клуб заплатит за 25-летнего футболиста 160 миллионов евро (40 из которых – бонусы).

"Мое мнение не имеет значения, но цена немного высоковата. Впрочем, такие условия диктует рынок. Мы рады каждому отличному игроку. Теперь Коутинью в семье, мы будем наслаждаться его игрой, он в лучшем клубе мира", - цитирует Ракитича Marca.
Теги: Ракитич Коутиньо Барселона
Сегодня, 07:52
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.