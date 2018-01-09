12 января в Саудовской Аравии женщины впервые смогут посетить футбольный матч

12 января в Саудовской Аравии вступает в силу закон, позволяющий женщинам посещать спортивные мероприятия, передает Arabian Business.Сообщается, что для женщин на стадионах будут специальные сектора.Напомним, что со сборной этой страны сборной России предстоит сыграть на чемпионате мира-2018.