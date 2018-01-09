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12 января в Саудовской Аравии женщины впервые смогут посетить футбольный матч

12 января в Саудовской Аравии вступает в силу закон, позволяющий женщинам посещать спортивные мероприятия, передает Arabian Business.

Сообщается, что для женщин на стадионах будут специальные сектора.

Напомним, что со сборной этой страны сборной России предстоит сыграть на чемпионате мира-2018.
Сегодня, 06:45
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