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"Спартак" вылетает на первый сбор в ОАЭ

Игроки "Спартака" сегодня рано утром собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы отправиться на первый сбор команды в ОАЭ, передает "СЭ".

Красно-белые прибыли в усеченном составе - в Москве после отдыха находились лишь 8 футболистов основы. Это Илья Кутепов, Роман Зобнин, Александр Селихов, Зе Луиш, Денис Глушаков, Игорь Леонтьев, Марио Пашалич и Георгий Тигиев.

Остальные, в том числе и главный тренер Массимо Каррера, прибудут в Дубай самостоятельно. В ОАЭ "Спартак" будет работать до 22 января. Первый матч красно-белые проведут 18 января против китайского "Шанхай Шанган", в составе которого выступает Халк.
Теги: Спартак
Сегодня, 08:35
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(3)
№4 Написал: soloz Россия (Сегодня, 10:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
спартак в ФНЛ !!!!! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.12.2016
№3 Написал: язва Москва (Сегодня, 09:35) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Imp
Спартак в пердив

После марта посмотрим что с Пу и сразу с зеЛуПу будет..


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парам пам пам..
Регистрация: 25.09.2016
№2 Написал: mah IBIZA (Сегодня, 09:11) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Imp
Спартак в пердив

Бомжатник в ПФЛ вместе с "золотым" стадионм


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Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009
№1 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 08:50) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Спартак в пердив


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
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