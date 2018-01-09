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27 футболистов "Спартака" будут работать на первом сборе
"Спартак" отправился на первые тренировочные сборы в ОАЭ, передает пресс-служба клуба. С 9 по 22 января красно-белые будут готовиться ко второй части сезона в Дубае.
Главный тренер столичного клуба Массимо Каррера взял с собой на сбор 27 футболистов:
Вратари: Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;
Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев;
Полузащитники: Жано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Игорь Леонтьев, Лоренсо Мельгарехо, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Александр Самедов, Педро Роша, Артём Тимофеев, Фернандо, Куинси Промес;
Нападающие: Зе Луиш и Луис Адриано.
Главный тренер столичного клуба Массимо Каррера взял с собой на сбор 27 футболистов:
Вратари: Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;
Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев;
Полузащитники: Жано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Игорь Леонтьев, Лоренсо Мельгарехо, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Александр Самедов, Педро Роша, Артём Тимофеев, Фернандо, Куинси Промес;
Нападающие: Зе Луиш и Луис Адриано.
В путь! ??? pic.twitter.com/sb49q2Plfn— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 9, 2018
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