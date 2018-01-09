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27 футболистов "Спартака" будут работать на первом сборе

"Спартак" отправился на первые тренировочные сборы в ОАЭ, передает пресс-служба клуба. С 9 по 22 января красно-белые будут готовиться ко второй части сезона в Дубае.

Главный тренер столичного клуба Массимо Каррера взял с собой на сбор 27 футболистов:

Вратари: Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;

Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев;

Полузащитники: Жано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Игорь Леонтьев, Лоренсо Мельгарехо, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Александр Самедов, Педро Роша, Артём Тимофеев, Фернандо, Куинси Промес;

Нападающие: Зе Луиш и Луис Адриано.

Теги: Спартак
Сегодня, 09:36
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6
(2)
№6 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:31) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist2000
Непонятно - на Давыдове крест поставлен? Или уже оговорена аренда или продажа?

не понятно почему он до сих пор вообще в Спартаке числится!
Регистрация: 23.03.2009
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:17) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Imp
Спартак в пердив

Тебя на кол.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 10:00) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Спартак в пердив


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:50) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist2000
Непонятно - на Давыдове крест поставлен? Или уже оговорена аренда или продажа?

продать уже и забыть. вопрос, кто купит?
Регистрация: 2.08.2010
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 09:43) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Главное без травм


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 09:41) #
  • -1
  •  (5)

Непонятно - на Давыдове крест поставлен? Или уже оговорена аренда или продажа?
Регистрация: 20.03.2017
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