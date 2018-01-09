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Эдер зимой может вернуться в "Лилль"

Нападающий "Локомотива" Эдер готов рассмотреть вариант досрочного возвращения в "Лилль" из аренды.

Договор между "Локо" и "Лиллем" рассчитан до конца сезона, а контракт португальца с французским клубом рассчитан до 2020 года. "Лилль" хотел бы вернуть Эдера уже этой зимой.

"Эдеру нравится в "Локомотиве", он снова начал забивать. Но если клубы договорятся о прекращении аренды, Эдер согласится с этим решением", – передает слова агента футболиста L’Equipe.
Теги: Эдер Локомотив Лилль
Сегодня, 10:24
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