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"Спортинг" хочет получить 15 миллионов евро за Думбия от китайских клубов

Нападающий "Спортинга" Сейду Думбья может продолжить карьеру в Китае, передает A Bola.

Китайские клубы ведут переговоры с ивуарийским игроком и лиссабонцами. Однако "Спортинг" хочет выручить за Думбья не меньше 15 миллионов евро.
Теги: Спортинг Думбия
Сегодня, 20:05
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№2 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 21:35) #
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Цитата: Батька
Сколько ему 30-32 примерно ?!
В нашей лиге бы незатерялся вроде в том году в базеле хорошо назабивал он

Официально - 30, неофициально - перевалило за 40 smile
Регистрация: 26.03.2009
№1 Написал: Батька (Сегодня, 20:29) #
  • -2
  •  (6)

Сколько ему 30-32 примерно ?!
В нашей лиге бы незатерялся вроде в том году в базеле хорошо назабивал он
Регистрация: 9.09.2016
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