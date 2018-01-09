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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Спортинг" хочет получить 15 миллионов евро за Думбия от китайских клубов
Нападающий "Спортинга" Сейду Думбья может продолжить карьеру в Китае, передает A Bola.
Китайские клубы ведут переговоры с ивуарийским игроком и лиссабонцами. Однако "Спортинг" хочет выручить за Думбья не меньше 15 миллионов евро.
Китайские клубы ведут переговоры с ивуарийским игроком и лиссабонцами. Однако "Спортинг" хочет выручить за Думбья не меньше 15 миллионов евро.
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