"Спортинг" хочет получить 15 миллионов евро за Думбия от китайских клубов

Нападающий "Спортинга" Сейду Думбья может продолжить карьеру в Китае, передает A Bola.Китайские клубы ведут переговоры с ивуарийским игроком и лиссабонцами. Однако "Спортинг" хочет выручить за Думбья не меньше 15 миллионов евро.