Новости партнеров

"Шальке" объявил о трансфере Ута, игрок пополнит команду летом

"Шальке" на своем официальном сайте объявил о трансфере форварда "Хоффенхайма" Марка Ута.

Отметим, что 26-летний футболист присоединится к новой команде лишь по окончании сезона, 1 июля 2018 года.
Теги: Шальке
Сегодня, 21:14
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.