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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке сессии Всемирной туристской организации ООН (15)
Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке сессии Всемирной туристской организации ООН (15)
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Шесть игроков молодежной сборной Мальты дисквалифицированы за причастность к договорным матчам
Шесть игроков молодежной сборной Мальты дисквалифицированы за причастность к договорным матчам
"Шальке" объявил о трансфере Ута, игрок пополнит команду летом
"Шальке" на своем официальном сайте объявил о трансфере форварда "Хоффенхайма" Марка Ута.
Отметим, что 26-летний футболист присоединится к новой команде лишь по окончании сезона, 1 июля 2018 года.
Отметим, что 26-летний футболист присоединится к новой команде лишь по окончании сезона, 1 июля 2018 года.
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