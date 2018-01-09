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Роман Зобнин: борьба за чемпионство начинается заново

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отметил, что за время паузы успел соскучиться по команде.

Напомним, сегодня красно-белые отправились в ОАЭ на первый сбор, где будут работать до 22 января.

Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 21:41
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(2)
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:26) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pivo69
Всё хорошо!
Ребята аж прямо светятся...

....И негры????
Тогда не буду смотреть противоестественное. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 22:03) #
  • -4
  •  (6)

Всё хорошо!
Ребята аж прямо светятся...
Все молодцы!
Регистрация: 7.05.2010
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