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"Бока Хуниорс" презентовала Карлоса Тевеса

"Бока Хуниорс" презентовала 33-летнего форварда Карлоса Тевеса.

Тевес - воспитанник "Бока Хуниорс", в ней он начал профессиональную карьеру в 2001 году, а в 2005-м перешел в "Коринтианс". Впоследствии в его карьере были "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентус", а в 2015-м он вернулся в "Боку". В декабре 2016-го аргентинец перешел в "Шанхай Шэньхуа".

Теги: Тевес Бока Хуниорс
Сегодня, 22:11
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