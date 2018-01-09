"Бока Хуниорс" презентовала Карлоса Тевеса

El presidente Daniel Angelici junto a Carlos Tevez y @emmamasok. pic.twitter.com/epw7VlcGoy — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) January 9, 2018

"Бока Хуниорс" презентовала 33-летнего форварда Карлоса Тевеса.Тевес - воспитанник "Бока Хуниорс", в ней он начал профессиональную карьеру в 2001 году, а в 2005-м перешел в "Коринтианс". Впоследствии в его карьере были "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентус", а в 2015-м он вернулся в "Боку". В декабре 2016-го аргентинец перешел в "Шанхай Шэньхуа".