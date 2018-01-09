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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Шесть игроков молодежной сборной Мальты дисквалифицированы за причастность к договорным матчам
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"Бока Хуниорс" презентовала Карлоса Тевеса
"Бока Хуниорс" презентовала 33-летнего форварда Карлоса Тевеса.
Тевес - воспитанник "Бока Хуниорс", в ней он начал профессиональную карьеру в 2001 году, а в 2005-м перешел в "Коринтианс". Впоследствии в его карьере были "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентус", а в 2015-м он вернулся в "Боку". В декабре 2016-го аргентинец перешел в "Шанхай Шэньхуа".
Тевес - воспитанник "Бока Хуниорс", в ней он начал профессиональную карьеру в 2001 году, а в 2005-м перешел в "Коринтианс". Впоследствии в его карьере были "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентус", а в 2015-м он вернулся в "Боку". В декабре 2016-го аргентинец перешел в "Шанхай Шэньхуа".
El presidente Daniel Angelici junto a Carlos Tevez y @emmamasok. pic.twitter.com/epw7VlcGoy— Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) January 9, 2018
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