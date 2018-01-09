Андреас Кристенсен продлил контракт с "Челси"

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен подписал с клубом новый контракт на 4,5 года, сообщает официальный сайт клуба."Мне очень приятно подписать новый контракт, и я просто счастлив быть частью "Челси" в будущем. Я наслаждаюсь игрой в клубе, и все идет хорошо", - цитирует Кристенсен пресс-служба клуба.21-летний датский игрок в текущем сезоне провел 16 матчей.