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Андреас Кристенсен продлил контракт с "Челси"

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен подписал с клубом новый контракт на 4,5 года, сообщает официальный сайт клуба.

"Мне очень приятно подписать новый контракт, и я просто счастлив быть частью "Челси" в будущем. Я наслаждаюсь игрой в клубе, и все идет хорошо", - цитирует Кристенсен пресс-служба клуба.

21-летний датский игрок в текущем сезоне провел 16 матчей.
Теги: Челси
Вчера, 23:35
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