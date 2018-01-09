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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андреас Кристенсен продлил контракт с "Челси"
Защитник "Челси" Андреас Кристенсен подписал с клубом новый контракт на 4,5 года, сообщает официальный сайт клуба.
"Мне очень приятно подписать новый контракт, и я просто счастлив быть частью "Челси" в будущем. Я наслаждаюсь игрой в клубе, и все идет хорошо", - цитирует Кристенсен пресс-служба клуба.
21-летний датский игрок в текущем сезоне провел 16 матчей.
"Мне очень приятно подписать новый контракт, и я просто счастлив быть частью "Челси" в будущем. Я наслаждаюсь игрой в клубе, и все идет хорошо", - цитирует Кристенсен пресс-служба клуба.
21-летний датский игрок в текущем сезоне провел 16 матчей.
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