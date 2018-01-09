Денис Глушаков: будем стараться радовать болельщиков и отдавать все силы на 200 процентов

Капитан "Спартака" Денис Глушаков отметил, что все в команде понимают, что тренировочный процесс в преддверии второй части чемпионата России будет тяжелым.Напомним, сегодня красно-белые отправились в ОАЭ на первый сбор, где будут работать до 22 января.