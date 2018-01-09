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Денис Глушаков: будем стараться радовать болельщиков и отдавать все силы на 200 процентов

Капитан "Спартака" Денис Глушаков отметил, что все в команде понимают, что тренировочный процесс в преддверии второй части чемпионата России будет тяжелым.

Напомним, сегодня красно-белые отправились в ОАЭ на первый сбор, где будут работать до 22 января.

Теги: Глушаков Спартак
Вчера, 23:41
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12
(2)
№12 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 09:53) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
За СПАРТАК больше всего волнуются инородцы..из Санкт-Петербурга..даже название города инородное.....
гомосятина однако.. smirk

А Тюмень до...уя русское?
Регистрация: 17.05.2013
№11 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 08:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кто то в школе математику прогуливал
Регистрация: 22.08.2007
№10 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 08:22) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
За СПАРТАК больше всего волнуются инородцы..из Санкт-Петербурга..даже название города инородное.....
гомосятина однако.. smirk
Регистрация: 6.09.2013
№9 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 08:14) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
бакланы разбушевались,марш на процедуры


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 02:16) #
  • +6
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Сидя на красивом холме,


ты воспалил свой седалищный мозг,
ибо рекли ещё мудрецы:
-Не сиди на холодной земле.

и ты понёс домой свой геморрой,
как бесценный и хрупкий груз,
и на роже твоей тихо светилась
постмосковская зенькина грусть.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 01:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Какие 200%, свиньи, сало нагуливать надо. Евросоюзу вон, фак показали, обиделась, не понимает, что у нас своё мясо есть, так что... не подкачайте, покажите Европе, что значит Великий Спартак

вечно всякие Федуны путают шерсть сало государственное со своим confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 01:15) #
  • -8
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Болеет за:
«Зенит»
Какие 200%, свиньи, сало нагуливать надо. Евросоюзу вон, фак показали, обиделись, не понимают, что у нас своё мясо есть, так что... не подкачайте, покажите Европе, что значит Великий Спартак и... берегите себя, вся надёжа на вас в продовольственном вопросе страны, на международной арене. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:37) #
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Новый виток пиара перед началом 2-й части. Кот посмотрел на эту шевеление грязи свиней с высокого холма

Сидя на красивом холме,
Я плюнул и поссал,
на то что увидел на дне...
На новый виток пиара,
на шевеление в грЯзи свиней,
На ложь и на бардак,
На то, что противно и ему-и-тебе-и-мне... confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 00:17) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
жесть

Треху отгрузили, убогий, помни - треху отгрузили...

Цитата: Пивовед
там где-то в районе фотокадра болельщик зенита затесался

Это фантастика. Это же клиника профессора Преображенского, а он, как известно, лечил только сильных мира сего. А разных Шариковых - сразу резал. Просто тренировка на случай общения с болельщиками зенытика


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:57) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
жесть...свинья в противогазе
пошто так скотину тираните, живодёры федуновские? confused


там где-то в районе фотокадра болельщик зенита затесался, поэтому спортсмену понадобились специальные меры предосторожности


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: yuri спб (Вчера, 23:57) #
  • -5
  •  (13)

Цитата: utekay
жесть...свинья в противогазе
пошто так скотину тираните, живодёры федуновские?

"Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи". Скованные одной цепью.
Сэр, брось, это бесконечная цепь лжи . Новый виток пиара перед началом 2-й части. Кот посмотрел на эту шевеление грязи свиней с высокого холма. Просто плюнул, бардак будет снова сожжен.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:52) #
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
жесть...свинья в противогазе
пошто так скотину тираните, живодёры федуновские? confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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