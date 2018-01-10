Испания и Аргентина проведут товарищеский матч на новом стадионе "Атлетико

Испания и Аргентина проведут товарищеский матч 27 марта, сообщает Sport.es.Матч состоится на на новом стадионе "Атлетико" - "Ванда Метрополитано".Обе команды вышли в финальную стадию ЧМ-2018.