Моритц Бауэр: Казань! Я тебя люблю!

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр прокомментировал переход в "Сток Сити"."Дорогие друзья, дорогие болельщики! Это тяжёлый для меня момент — сообщить вам, что я не продолжу свою карьеру в Казани. Я полюбил клуб "Рубин" и особенно город Казань. Я хочу поблагодарить всех людей, кто принимал меня так тепло, как я никогда себя не чувствовал. Я чувствовал себя как дома! Вы всегда будете большой частью моего сердца! Казань! Я тебя люблю! Пока…", - написал футболист в инстаграме.