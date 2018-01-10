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Моритц Бауэр: Казань! Я тебя люблю!

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр прокомментировал переход в "Сток Сити".

"Дорогие друзья, дорогие болельщики! Это тяжёлый для меня момент — сообщить вам, что я не продолжу свою карьеру в Казани. Я полюбил клуб "Рубин" и особенно город Казань. Я хочу поблагодарить всех людей, кто принимал меня так тепло, как я никогда себя не чувствовал. Я чувствовал себя как дома! Вы всегда будете большой частью моего сердца! Казань! Я тебя люблю! Пока…", - написал футболист в инстаграме.
Теги: Бауэр Рубин Сток Сити
Сегодня, 04:47
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№10 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 10:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хаха конечно бабок срубил с бюджетных средств, че не любить россию , особенно на расстоянии нескольких тысяч километров ахахаха
Регистрация: 18.06.2017
№9 Написал: Repehko (Сегодня, 10:04) #
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Болеет за:
«Ростов»
это такой лысенький, часто выходил за основу, играл в общем то не плохо, удачи ему.
Регистрация: 11.10.2017
№8 Написал: Академия (Сегодня, 09:57) #
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Болеет за:
«Рубин»
Молодец Бауэр, удачи тебе!
Регистрация: 20.06.2016
№7 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:51) #
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СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
Он иностранец ,чего он просрал ? На края нужен русский защитник желательно.
Регистрация: 27.07.2016
№6 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 09:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
бл.ядь! нынешний бездарнейшый менеджмент Спартака просрал классного правого защитника, который мог закрыть правый фланг заменив явно сдавшего и очень не стабильного Ещенко!

так вы же на ещенко после каждой игры дрочите, что это ваше все
Регистрация: 17.05.2013
№5 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 09:42) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Eugene24
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: pfkegjbl 2
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
бл.ядь! нынешний бездарнейшый менеджмент Спартака просрал классного левого защитника, который мог закрыть правый фланг заменив явно сдавшего и очень не стабильного Ещенко!

Он правый.

да правый... а Ещенко в Спартаке на каком фланге играет?!


Только сейчас об этом узнал наверное, когда поправили.

почитай о каком фланге идет речь изначально, прежде чем бездумно вякать!
Регистрация: 23.03.2009
№4 Написал: Eugene24 Россия (Сегодня, 09:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: pfkegjbl 2
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
бл.ядь! нынешний бездарнейшый менеджмент Спартака просрал классного левого защитника, который мог закрыть правый фланг заменив явно сдавшего и очень не стабильного Ещенко!

Он правый.

да правый... а Ещенко в Спартаке на каком фланге играет?!


Только сейчас об этом узнал наверное, когда поправили.


--------------------
"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 09:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pfkegjbl 2
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
бл.ядь! нынешний бездарнейшый менеджмент Спартака просрал классного левого защитника, который мог закрыть правый фланг заменив явно сдавшего и очень не стабильного Ещенко!

Он правый.

да правый... а Ещенко в Спартаке на каком фланге играет?!
Регистрация: 23.03.2009
№2 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 08:59) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
бл.ядь! нынешний бездарнейшый менеджмент Спартака просрал классного левого защитника, который мог закрыть правый фланг заменив явно сдавшего и очень не стабильного Ещенко!

Он правый.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 08:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
бл.ядь! нынешний бездарнейшый менеджмент Спартака просрал классного правого защитника, который мог закрыть правый фланг заменив явно сдавшего и очень не стабильного Ещенко!
Регистрация: 23.03.2009
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