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Валерий Газзаев: решение, принятое на исполкоме РФС, не является легитимным

Заслуженный тренер России, заместитель главы Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев высказался о скандальном решении с передачей власти президентом РФС Виталием Мутко в Доме футбола.

- Такой нормы, как "временное приостановление", ни в одном уставе ни одной спортивной федерации нет. Точнее, оно возможно разве что в житейской ситуации.

В данном же случае речь идет о некоем "обращении в суд". Хотя на тот момент еще были неизвестны выводы суда – более того, человек даже не подал иск, а лишь собирался это сделать! Но уже взял индульгенцию, и почему-то на полгода. Кстати, есть ли свежая информация: CAS принял дело в судопроизводство или нет? Если же пойти в гражданский суд как частное лицо, то все прекрасно понимают, что такое судиться, будучи частным лицом, с общественной организацией.

Но, несмотря ни на что, индульгенция выписана. Был назначен лояльный и.о. Бразды правления и запасной аэродром на случай перемен остались – а одновременно снята вся ответственность! И случись что в ближайшие полгода (а в них случится как минимум старт чемпионата мира!), ты говоришь: "Так а я ни при чем!" И возвращаешься как ни в чем не бывало. Даже если сборная проигрывает, ты разводишь руками: "Ребята, ну вы же понимаете, я в этот момент отсутствовал. Был в судах. Или на Канарах. А матчи проходили в Петербурге и в Москве. Что я мог поделать! Но вот сейчас, после возвращения, мы все наладим".

Считаю, что в ближайшие месяцы должна быть созвана конференция РФС, где следует провести выборы нового президента федерации, по всем правилам. Меня, к слову, поразило, что прямо во время пресс-конференции после исполкома было без всякого стеснения сказано: нет в регламенте такой нормы – да ничего страшного, еще раз соберемся и пропишем. Подождите, как это пропишем? Только конференция вправе вносить поправки в такие пункты Устава, и только после этого они вступают в силу. Нельзя принимать решения задним числом. Нужно во всем следовать букве закона.

СЭ
Теги: Газзаев Мутко
Сегодня, 09:24
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(1)
№4 Написал: nami-sv (Сегодня, 10:24) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Зассаю не место в российском футболе.
Регистрация: 9.08.2015
№3 Написал: Dreyk (Сегодня, 10:07) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не Газаеву об этом говориь.
Регистрация: 10.09.2016
№2 Написал: Павел Долженков Москва (Сегодня, 09:57) #
  • +1
  •  (3)

Газаев - пёс! Вонючий пёс!
Регистрация: 12.10.2017
№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 09:52) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Прав, только им на это покуй


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Регистрация: 16.08.2008
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