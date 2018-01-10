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СМИ: "Реал" проявляет интерес в Мохаммеду Салаху

"Реал" намерен дать свой ответ "Барселоне", купившей у "Ливерпуля" Филиппе Коутинью, передает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что сливочные прорабатывают вариант приобретения у "красных" форварда Мохаммеда Салаха.
Теги: Реал Салах
Сегодня, 09:28
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:47) #
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Ох и разбирут сейчас Ливерпуль! Салаха можно продавать как минимум не дешевле Неймара,а по мне так он стоит дороже ,так как игрок ключевой .
Регистрация: 27.07.2016
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