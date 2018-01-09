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Дмитрий Тарасов женился в третий раз (фото)

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов сообщил о женитьбе на модели Анастасии Костенко.

30-летний футболист под фото в Инстаграме поставил хэштеги: "пишите, что хотите", "нам все равно", "мы счастливы".

Теги: Тарасов
Сегодня, 09:57
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№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 10:24) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Вот о чём я говорил. Миранчуки уже "обдрезиниваются" потихоньку, через год начнут смотреть дом-2, через 2 интеллектуально деградируют, как и Тарасов, через 3 будут играть как Тарасов. Пятое колесо не способно вывести футболистов на высокий уровень. Ещё и Дзюбу брать собрались.
Поэтому Спартак обязан их оттуда спасти, как можно скорее.
Регистрация: 7.05.2017
№3 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 10:20) #
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Болеет за:
«Реал»
Цитата: Scoter
Я один не могу понять прикола почему футболисты женятся именно на моделях???

что те,что те,без позёрства не могут : smirk
Регистрация: 19.10.2010
№2 Написал: Scoter дом (Сегодня, 10:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
Я один не могу понять прикола почему футболисты женятся именно на моделях???
Регистрация: 26.09.2006
№1 Написал: Repehko (Сегодня, 10:07) #
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Болеет за:
«Ростов»
девочка из г. Сальск , что сказать, Многоженец.
Регистрация: 11.10.2017
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