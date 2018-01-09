Дмитрий Тарасов женился в третий раз (фото)

? #тарасовы#пишитечтохотите#намвсеравно#мысчастливы A post shared by Dmitry Tarasov (@tarasov23) on Jan 9, 2018 at 6:01am PST

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов сообщил о женитьбе на модели Анастасии Костенко.30-летний футболист под фото в Инстаграме поставил хэштеги: "пишите, что хотите", "нам все равно", "мы счастливы".