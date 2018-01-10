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ЦСКА вылетел на первый сбор в Испанию

Футболисты и тренерский штаб ЦСКА рано утром собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы отправится на первый сбор в испанский Кампоамор.

Из Москвы улетели только российские игроки - Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Алексей и Василий Березуцкие, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич, Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Александр Макаров, Илья Помазун, Александр Головин и Хетаг Хосонов.

В том числе с командой был и новый помощник главного тренера Александр Ермакович, который приехал в аэропорт вместе с Виктором Гончаренко.

Также на первый сбор отправились несколько игроков из молодежного состава - вратарь Георгий Кырнац и полузащитник Наир Тикнизян. Не полетел с командой Георгий Щенников, который продолжает восстанавливаться от перелома лодыжки. Иностранцы присоединятся к армейцам уже в Кампоаморе.

СЭ
Теги: ЦСКА
Сегодня, 10:22
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