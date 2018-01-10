Кевин де Брюйне: когда Санчес перейдет к нам, он добавит команде чего-то нового

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне прокомментировал информацию о том, что форвард "Арсенала" Алексис Санчес может перейти в стан "горожан"."Это очень хороший игрок. Когда он перейдет к нам, он добавит команде чего-то нового. Посмотрим, как сложится это трансферное окно. Мы в любом случае на это никак не влияем. Если хороший игрок перейдет к нам, замечательно, если нет, мы справимся имеющимся у нас составом", - цитирует бельгийца The Telegraph.