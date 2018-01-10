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Кристиян Бистрович: я в ЦСКА? Все станет известно 12 января

Полузащитник "Славен Белупо" Кристиан Бистрович, в услугах которого заинтересован ЦСКА, сообщил, что информация о его будущем в хорватском клубе будет обнародована 12 января, передает epodravina.hr.

Ранее сообщалось, что хорватский хавбек близок к подписанию контракта с ЦСКА - игрок уже прибыл в Германию для прохождения медосмотра перед переходом в российский клуб. Сумма трансфера оценивается в 250-300 тысяч евро.
Теги: ЦСКА Трансферы
Сегодня, 20:22
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6
(1)
№6 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 22:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Седой
самые титулованные и лучшие российские игроки в ЦСКА

stuck_out_tongue_closed_eyes joy stuck_out_tongue_closed_eyes
Найди в составе ослов обладателя КЧ! Найди в убогом котловане обладателя золотых перчаток!
На тебе для примера список Аленя, чтоб усрался:
Командные[править | править код]
В качестве игрока[править | править код]
Флаг России Спартак
1 Чемпион России (4): 1994, 1996, 1997, 1998
1 Обладатель Кубка России (2): 1994, 1998
1 Обладатель Кубка чемпионов Содружества (2): 1994, 1995
2 Серебряный призёр чемпионата России (1): 2005
3 Бронзовый призёр чемпионата России (1): 1995
Флаг Португалии Порту
1 Чемпион Португалии (2): 2003, 2004
1 Обладатель Кубка Португалии (2): 2001, 2003
1 Обладатель Суперкубка Португалии (3): 2001, 2003, 2004
1 Обладатель Кубка УЕФА (1): 2003
1 Победитель Лиги чемпионов (1): 2004

Найди такое в вашем убогом стаде попрошаек! Что, не смогли прикупить, пальцы кончились? Бог подаст, пшел вон, побирушка!


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№5 Написал: Седой Россия (Сегодня, 22:03) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: НетуЧерного
Цитата: Сибирячок
Кони начали ворочать копеечными денежками..

Скоро на трансферы начнут зарабатывать, лабая в переходах. А что, у Петухеева опыт пения с рукавверхами уже есть laughing Рядом Бабайка и Витиньо будут предлагать классический сочинский прикол "фото с обезьянкой", на заднем фоне Гончар бульбу фасовать будет smile
"Цска - клуб богатый, просто купит лучших российских игроков - и все"(с) Что-то частенько теперь вспоминается эта фраза Гнидера stuck_out_tongue_closed_eyes

Конечно вспоминается, самые титулованные и лучшие российские игроки в ЦСКА, кого-то купили молодыми, кого-то сами воспитали. Еще талантливые и титулованные есть в зените, талантливые в локо и краснодаре, а у вас только чудом доставшийся с развалин динамо Зобнин, да отпоенный самогоном Глушак


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№4 Написал: FrankMasson Планета Земля (Сегодня, 21:35) #
  • 0
  •  (6)

Самое смешное, если этот лег будет играть в основе и будет играть хорошо. Не то, что некоторые
Регистрация: 16.12.2017
№3 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 20:33) #
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Кони начали ворочать копеечными денежками..

Скоро на трансферы начнут зарабатывать, лабая в переходах. А что, у Петухеева опыт пения с рукавверхами уже есть laughing Рядом Бабайка и Витиньо будут предлагать классический сочинский прикол "фото с обезьянкой", на заднем фоне Гончар бульбу фасовать будет smile
"Цска - клуб богатый, просто купит лучших российских игроков - и все"(с) Что-то частенько теперь вспоминается эта фраза Гнидера stuck_out_tongue_closed_eyes


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№2 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 20:29) #
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Сибирячок
Кони начали ворочать копеечными денежками..

Тебе-то какое дело?
Регистрация: 31.03.2015
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:25) #
  • -7
  •  (19)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Кони начали ворочать копеечными денежками..


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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