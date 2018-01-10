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Франсис Коклен близок к переходу в "Валенсию"
Полузащитник "Арсенала" Франсис Коклен согласовал контракт с "Валенсией", сообщает RMC Sport.
Соглашение 26-летнего хавбека с испанским клубом будет рассчитано на 4,5 года.
Интерес к нему также проявлял "Вест Хэм", однако сам игрок предпочел проект "Валенсии".
Соглашение 26-летнего хавбека с испанским клубом будет рассчитано на 4,5 года.
Интерес к нему также проявлял "Вест Хэм", однако сам игрок предпочел проект "Валенсии".
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