Главный тренер "Истанбула" объявил о переходе Арда Турана

Главный тренер "Истанбула" Абдулла Авджи сообщил, что полузащитник "Барселоны" Арда Туран перейдет в турецкий клуб."О сделке будет объявлено завтра или в пятницу. Это был непростой трансфер. Арда был нашей целью долгие годы, и я хочу поблагодарить нашего президента за эту сделку", - цитирует Авджи Marca.В нынешнем сезоне Туран не провел за "Барселону" ни одного матча.