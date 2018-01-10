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Главный тренер "Истанбула" объявил о переходе Арда Турана

Главный тренер "Истанбула" Абдулла Авджи сообщил, что полузащитник "Барселоны" Арда Туран перейдет в турецкий клуб.

"О сделке будет объявлено завтра или в пятницу. Это был непростой трансфер. Арда был нашей целью долгие годы, и я хочу поблагодарить нашего президента за эту сделку", - цитирует Авджи Marca.

В нынешнем сезоне Туран не провел за "Барселону" ни одного матча.
Сегодня, 21:14
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