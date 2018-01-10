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Ростов-на-Дону Ахмат
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Андрей Червиченко: не думаю, что англичане так крепко выпили, чтобы предложить 20 млн за Зе Луиша (14)
Хави Грасия является главным претендентом на пост наставника "Реал Сосьедад"
Бывший главный тренер "Рубина" Хави Грасия может возглавить "Реал Сосьедад", сообщает Marca.
Нынешний наставник басков Эусебио Сакристан может быть отправлен в отставку в ближайшее время из-за неудовлетворительных результатов. На данный момент "Реал Сосьедад" занимает 12 место в чемпионате Испании.
Нынешний наставник басков Эусебио Сакристан может быть отправлен в отставку в ближайшее время из-за неудовлетворительных результатов. На данный момент "Реал Сосьедад" занимает 12 место в чемпионате Испании.
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