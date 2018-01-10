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Хави Грасия является главным претендентом на пост наставника "Реал Сосьедад"

Бывший главный тренер "Рубина" Хави Грасия может возглавить "Реал Сосьедад", сообщает Marca.

Нынешний наставник басков Эусебио Сакристан может быть отправлен в отставку в ближайшее время из-за неудовлетворительных результатов. На данный момент "Реал Сосьедад" занимает 12 место в чемпионате Испании.
Теги: Грасия Реал Сосьедад
Сегодня, 22:13
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