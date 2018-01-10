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"Челси" - "Арсенал": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на первый полуфинальный матч Кубка английской лиги "Челси" — "Арсенал".

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Канте, Алонсо, Дринкуотер, Фабрегас, Азар, Мората.

"Арсенал": Оспина, Чемберс, Мустафи, Холдинг, Бельерин, Мэйтленд-Найлс, Уилшир, Джака, Айуоби, Уэлбек, Ляказетт.
Теги: Челси Арсенал
Сегодня, 22:32
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№1 Написал: spiri (Сегодня, 22:36) #
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«Зенит»
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