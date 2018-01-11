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"Лацио" близок к подписанию нового контракта с Луисом Альберто

"Лацио" продлит контракт с полузащитником Луисом Альберто, сообщает RadioSei.

Ожидается, что срок нового соглашение будет рассчитан до 2022 года, а зарплата футболиста увеличится с 1,2 миллиона евро в год до 1,5 млн евро плюс бонусы.
Теги: Лацио
Сегодня, 04:47
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