"Лацио" близок к подписанию нового контракта с Луисом Альберто

"Лацио" продлит контракт с полузащитником Луисом Альберто, сообщает RadioSei.Ожидается, что срок нового соглашение будет рассчитан до 2022 года, а зарплата футболиста увеличится с 1,2 миллиона евро в год до 1,5 млн евро плюс бонусы.