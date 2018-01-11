Седрика Бакамбу будет зарабатывать в Китае 18 миллионов евро в год

Нападающий "Вильярреала" Седрика Бакамбу в китайском клубе "Бэйцзин Гоань" будет зарабатывать 18 миллионов евро за сезон, сообщает L'Equipe.Сумма трансфера составит 40 миллионов евро. Он уже прошел медобследование, в ближайшее время он подпишет контракт сроком на четыре года.Также "Бэйцзин Гоань" придется заплатить 34 миллиона Китайской федерации футбола в качестве налога.