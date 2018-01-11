30 футболистов "Амкара" будут работать на первом сборе

"Амкар" сегодня рано утром отправился в турецкий Белек на первый сбор.На сборе будут работать 30 футболистов, в том числе пропускавшие концовку осени из-за различных повреждений защитник Михаил Сиваков, полузащитники Александр Рязанцев и Сергей Баланович. Кроме того, к команде присоединился восстановившийся после операции нападающий Алексей Гасилин.Кроме вышеперечисленных игроков на сбор едут вратари Артур Нигматуллин, Дмитрий Хомич и Денис Вамбольт, защитники Петар Занев, Брайн Идову, Александр Милькович, Дмитрий Белоруков, Секу Конде, Николай Зайцев, полузащитники Алихан Шаваев, Михаил Костюков, Павел Комолов, Януш Гол, Иван Мельников, Михаил Гащенков, Фелисио Браун Форбс, Фегор Огуде, Саид Эззатоллахи, нападающие Дарко Бодул, Станислав Прокофьев и Александр Салугин. И тренерский штаб привлёк к сбору пятерых футболистов, выступавших в первой части сезона за молодёжный состав: вратаря Егора Седова, защитников Василия Алейникова и Рустама Вазитдинова, полузащитника Вадима Чухланцева и нападающего Антона Гооге.Часть игроков вылетела утром из Перми, часть присоединится к ним в Москве, иностранцы прилетят прямиком в Турцию. "Амкар" обоснуется в отеле "Риксос Премиум Белек". Уже сегодня вечером футболисты выйдут на первую тренировку, а с 12 января запланированы двухразовые занятия.Первая половина сбора, согласно тренерским планам, посвящена "физике", на вторую придутся три игры. 24 января "Амкар" сыграет с польской "Короной", 27-го – с болгарским "Берое" и, наконец, 31-го, перед самым отъездом домой – с белградской "Црвена Звездой", вышедшей в плей-офф Лиги Европы.