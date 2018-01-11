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Ари: готов играть за Россию как за родную страну

Нападающий "Локомотива" Ари рассказал о планах по получению российского паспорта.

– Вы за "Локомотив" выступаете на правах аренды, которая рассчитана до лета. О возвращении потом в "Краснодар", с которым связаны контрактом до 2019 года, даже не думаете?

– Я бы очень хотел остаться в "Локо". Чувствую себя в этом клубе как дома. Так что посмотрим.

– А как обстоят ваши дела с получением российского паспорта?

– Все отлично, процесс идет. У меня есть все основания для получения паспорта, я здесь много лет, здесь появилась на свет дочка... До начала весны рассчитываю получить документ.

– И что дальше? Мечтаете сыграть на чемпионате мира?

– Пока нет паспорта – нет и повода для разговора. Так что никто из сборной России со мной на эту тему не общался. Но буду счастлив, если весной ситуация изменится, и тренер мне позвонит. А для этого нужно здорово проявлять себя с самых первых матчей. Я много пропустил, так что будет непросто. Но шанс есть, буду биться и ждать. Потому что готов играть за Россию как за родную страну.

СЭ
Теги: Ари Сборная России Локомотив
Сегодня, 09:47
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(0)
№3 Написал: Батька (Сегодня, 10:07) #
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Я не против легионеров ... но Ари ?! Вы что шутите ?? Паспорт - по закону пожалуйста получай но в сборную его не надо ... смысла нет, он не сильнее имеющихся форвардов !!!
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 10:07) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
У нас своих парней нет что ли ? Нах не нужен ....
Регистрация: 23.01.2012
№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 10:05) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Ну возьмите меня..."
Регистрация: 9.08.2015
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