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Ари: готов играть за Россию как за родную страну
Нападающий "Локомотива" Ари рассказал о планах по получению российского паспорта.
– Вы за "Локомотив" выступаете на правах аренды, которая рассчитана до лета. О возвращении потом в "Краснодар", с которым связаны контрактом до 2019 года, даже не думаете?
– Я бы очень хотел остаться в "Локо". Чувствую себя в этом клубе как дома. Так что посмотрим.
– А как обстоят ваши дела с получением российского паспорта?
– Все отлично, процесс идет. У меня есть все основания для получения паспорта, я здесь много лет, здесь появилась на свет дочка... До начала весны рассчитываю получить документ.
– И что дальше? Мечтаете сыграть на чемпионате мира?
– Пока нет паспорта – нет и повода для разговора. Так что никто из сборной России со мной на эту тему не общался. Но буду счастлив, если весной ситуация изменится, и тренер мне позвонит. А для этого нужно здорово проявлять себя с самых первых матчей. Я много пропустил, так что будет непросто. Но шанс есть, буду биться и ждать. Потому что готов играть за Россию как за родную страну.
СЭ
– Вы за "Локомотив" выступаете на правах аренды, которая рассчитана до лета. О возвращении потом в "Краснодар", с которым связаны контрактом до 2019 года, даже не думаете?
– Я бы очень хотел остаться в "Локо". Чувствую себя в этом клубе как дома. Так что посмотрим.
– А как обстоят ваши дела с получением российского паспорта?
– Все отлично, процесс идет. У меня есть все основания для получения паспорта, я здесь много лет, здесь появилась на свет дочка... До начала весны рассчитываю получить документ.
– И что дальше? Мечтаете сыграть на чемпионате мира?
– Пока нет паспорта – нет и повода для разговора. Так что никто из сборной России со мной на эту тему не общался. Но буду счастлив, если весной ситуация изменится, и тренер мне позвонит. А для этого нужно здорово проявлять себя с самых первых матчей. Я много пропустил, так что будет непросто. Но шанс есть, буду биться и ждать. Потому что готов играть за Россию как за родную страну.
СЭ
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