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Майкон: Семин был единственным, кто боролся за меня до последней минуты

Экс-форвард "Локомотива" Майкон рассказал о своем уходе из стана железнодорожников.

- Семин постоянно повторяет, что не хотел вас терять. Он не пытался решить вопрос с новым контрактом?

- Семин был единственным, кто боролся за меня до последней минуты. Он расстроился, что я ушел. Я прямо видел грусть в его глазах, говорил с ним лично. Семин сказал, что не хочет меня отпускать. И был единственным в клубе, кто хотел, чтобы я остался.

Благодарен Семину за ту карьеру, что я сделал в "Локо". Считаю его вторым отцом. Семин не раз пытался приобрести меня в команды, где раньше работал. Вот только "Локомотив" не отпускал.

Советский спорт
Теги: Майкон Локомотив
Сегодня, 09:58
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