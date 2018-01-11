Майкон: Семин был единственным, кто боролся за меня до последней минуты

Экс-форвард "Локомотива" Майкон рассказал о своем уходе из стана железнодорожников.- Семин был единственным, кто боролся за меня до последней минуты. Он расстроился, что я ушел. Я прямо видел грусть в его глазах, говорил с ним лично. Семин сказал, что не хочет меня отпускать. И был единственным в клубе, кто хотел, чтобы я остался.Благодарен Семину за ту карьеру, что я сделал в "Локо". Считаю его вторым отцом. Семин не раз пытался приобрести меня в команды, где раньше работал. Вот только "Локомотив" не отпускал.