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Контракт Артема Самсонова со "СКА-Хабаровск" рассчитан на полтора года

Стали известны детали трансфера экс-капитана "Спартака-2" Артема Самсонова в "СКА-Хабаровск".

Как передает пресс-служба хабаровчан, договор с 24-летним футболистом рассчитан на 1,5 года.

Ряды "СКА-Хабаровска" также пополнил бывший полузащитник "Волгаря" Дмитрий Кабутов. 25-летний хавбек подписал контракт сроком на 1,5 года.
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 10:06
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