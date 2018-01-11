Игроки "Локомотива" прибыли на медосмотр

Футболисты "Локомотива" 11 января вышли из отпуска и прибыли на медосмотр в Москве.В числе игроков и нападающий Ари, не игравший с июля прошлого года. Бразилец уже работал в общей группе, однако при этом имеет некоторые ограничения. Учитывая погодные условия в ноябре-декабре и короткий срок послеоперационного периода, Ари не принимал участие в матчах.