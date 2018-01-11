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Игроки "Локомотива" прибыли на медосмотр

Футболисты "Локомотива" 11 января вышли из отпуска и прибыли на медосмотр в Москве.

В числе игроков и нападающий Ари, не игравший с июля прошлого года. Бразилец уже работал в общей группе, однако при этом имеет некоторые ограничения. Учитывая погодные условия в ноябре-декабре и короткий срок послеоперационного периода, Ари не принимал участие в матчах.

Чемпионат
Теги: Локомотив
Сегодня, 10:27
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