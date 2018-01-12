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Футболисты "Локомотива" завершили медосмотр

Игроки "Локомотива" успешно прошли медобследование перед началом зимних сборов.

"Обследование не выявило каких-либо патологий у футболистов, все в норме. Отпуск ребята провели с пользой, выполняли все рекомендации.

Вскоре мы получим подробные результаты обследования, они будут учтены при планировании тренировочной и восстановительной работы", - сказал врач команды Никита Карлицкий.

ФК "Локомотив"
Теги: Локомотив
Сегодня, 08:26
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