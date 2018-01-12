СМИ: Мануэл Фернандеш согласился на переход в "Интер"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш входит в список интересов "Интера".31-летний португалец уже дал согласие на переезд в Милан, передает Maisfutebol. Руководство железнодорожников не намерено расставаться с одним из лидеров команды. Контракт Фернандеша с "Локо" рассчитан до 2019 года.