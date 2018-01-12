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СМИ: Мануэл Фернандеш согласился на переход в "Интер"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш входит в список интересов "Интера".

31-летний португалец уже дал согласие на переезд в Милан, передает Maisfutebol. Руководство железнодорожников не намерено расставаться с одним из лидеров команды. Контракт Фернандеша с "Локо" рассчитан до 2019 года.
Теги: Фернандеш Локомотив Интер Трансферы
Сегодня, 08:54
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(2)
№16 Написал: vvn21 г.Калининград (Сегодня, 10:41) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
жалко будет...
Регистрация: 23.11.2010
№15 Написал: ramil Россия (Сегодня, 10:40) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Учитывая возраст надо продавать...пока берут
Регистрация: 17.05.2016
№14 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:29) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: filin89
Жена, наверное, изменила с фаном Локо.. или с двумя..

Может с фанаткой? Такое лесби группен. Что совсем не плохо, даже чем то очень красиво.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№13 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: filin89
Цитата: valerman40
Если действительно хочет уходить то надо отпускать. Футболист без мотивации- это то что может помешать Локо в решающих матчах.

Его в сборную в кои-то веки вызывать стали, ЧМ на носу. Не в его интересах начинать филонить.

естественно. Но если он перейдет в Интер шансы на ЧМ увеличатся кратно.
Регистрация: 2.08.2010
№12 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 10:18) #
  • +2
  •  (2)
online

Если действительно хочет и Интер предлагает клубу достойные деньги то не вижу смысла держать. Хотя в данный момент замены ему не найти.
Регистрация: 27.09.2015
№11 Написал: паровоз (Сегодня, 10:17) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
filin89,
дык это ж конь! просто скрывается за несуществующим клубом!
Регистрация: 25.06.2016
№10 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 10:14) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: valerman40
Если действительно хочет уходить то надо отпускать. Футболист без мотивации- это то что может помешать Локо в решающих матчах.

Его в сборную в кои-то веки вызывать стали, ЧМ на носу. Не в его интересах начинать филонить.
Регистрация: 21.03.2011
№9 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:10) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Если действительно хочет уходить то надо отпускать. Футболист без мотивации- это то что может помешать Локо в решающих матчах.
Регистрация: 2.08.2010
№8 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 10:06) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Новый шанс для Дзюбы!
Регистрация: 14.04.2008
№7 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 10:04) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: СуперШтангист
Будем надеяться, что Фернандеш будет саботировать скучную дрезинку, ходить пешком и летом уйдёт в Интер, который будет в ЛЧ, а пятое колесо пролетит мимо главного еврокубкового турнира, благодаря наплевательскому отношению португальца.

Я же говорил, что никто не хочет играть в позорной дрезине, и Фернандеш слова мои подтверждает, готов сбежать, хотя Интер только на ноги встал впервые за долгое время и неизвестно, что с ним будет через полгода

Страшно представить, что ж с тобой произошло, что у тя такая обида на Локо... злость.. Какой болельщик тебе такую травму душевную нанёс? Жена, наверное, изменила с фаном Локо.. или с двумя.. flushed
Регистрация: 21.03.2011
№6 Написал: паровоз (Сегодня, 10:01) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
СуперШтангист,
надейся, надейся, все равно твой табун мимо ЛЧ!
Регистрация: 25.06.2016
№5 Написал: Dragon (Сегодня, 10:00) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ювентус»
если не отдадут,получат второго Хонду
Регистрация: 28.02.2017
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 09:56) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Терек»
Будем надеяться, что Фернандеш будет саботировать скучную дрезинку, ходить пешком и летом уйдёт в Интер, который будет в ЛЧ, а пятое колесо пролетит мимо главного еврокубкового турнира, благодаря наплевательскому отношению португальца.

Я же говорил, что никто не хочет играть в позорной дрезине, и Фернандеш слова мои подтверждает, готов сбежать, хотя Интер только на ноги встал впервые за долгое время и неизвестно, что с ним будет через полгода
Регистрация: 7.05.2017
№3 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 09:52) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: sumzzz
Нельзя до лета отдавать!!! Взамен лучше никого не найдут и сильно в деньгах потеряют

Да утяра. Нет нигде больше этой новости, кроме этого итальяского издания..
Регистрация: 21.03.2011
№2 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 09:46) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Нельзя до лета отдавать!!! Взамен лучше никого не найдут и сильно в деньгах потеряют


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:28) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Тогда пусть Перишича или Кандреву отдают))


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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