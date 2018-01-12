Эден Азар сообщил, что подпишет новый контракт с "Челси"

Хавбек сборной Бельгии Эден Азар поставит подпись под новым соглашением."Буду ли я подписывать новый контракт? Да. Сначала это сделает Куртуа, а потом уже я", – передает слова Азара Goal.Ранее в СМИ сообщалось, что в переходе 27-летнего хавбека заинтересован "Реал".