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Гендиректор "Уфы": уже после первого месяца работы с Семаком я понял: мы не ошиблись с выбором

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о целях на вторую часть сезона, а также оценил работу главного тренера Сергея Семака.

"Пока не хотелось бы думать о каких-то достижениях. Нам осталось провести 10 матчей в РФПЛ. Ближайшая игра - с московским "Динамо" 4 марта, и на данный момент это самый важный матч для нас и первоочередная цель. Потом будет следующая цель, и в конце сезона увидим, что у нас получится. Впереди много работы…

Сергей Богданович многое доказал, как игрок он был одним из сильнейших российских футболистов. А сейчас доказывает свой уровень в качестве тренера. И руководство республики, и мы очень рады тому, что Семак прогрессирует в нашем клубе. Надеемся, что он продолжит расти в профессиональном плане. Мы, в свою очередь, сделаем всё, что от нас зависит, для его дальнейшего прогресса.

Сергей Богданович - молодой, очень понимающий и серьезный специалист. Уже после первого месяца совместной работы с ним я понял: мы не ошиблись с выбором", - цитируют Газизова "Известия".
Теги: Уфа Семак
Сегодня, 09:35
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