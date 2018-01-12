Затянули пояса. Как экономят российские клубы

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Автор
|Феномен Грудинина или про выборы
|MEHAKEP™
|Ситуация на юго-востоке Украины
|Юрич
|Зенит
|bazetd
|Юмор, анекдоты, байки
|Red fox
|Посоветуй посмотреть кино
|АФРИКАНЕР
|КБ-Гостевая
|Archangel
|Политика
|Red fox
|Ностальгия по СССР
|лор
Новости партнеров
Лента новостей:
10:39
Тренер "Брюгге": у "Зенита" просто космические условия, это почти как "Реал" и "Барселона" (4)
Тренер "Брюгге": у "Зенита" просто космические условия, это почти как "Реал" и "Барселона" (4)
09:35
Гендиректор "Уфы": уже после первого месяца работы с Семаком я понял: мы не ошиблись с выбором
Гендиректор "Уфы": уже после первого месяца работы с Семаком я понял: мы не ошиблись с выбором
06:39
Александр Зотов: в "Рубине" идет управленческая борьба, сложно понять, кто там за что отвечает (1)
Александр Зотов: в "Рубине" идет управленческая борьба, сложно понять, кто там за что отвечает (1)
Вчера, 23:30
"Анжи" расторг контракты с Афониным и Базелюком (1)
"Анжи" расторг контракты с Афониным и Базелюком (1)
Вчера, 23:22
Джон Чансельор: я буду тренироваться без выходных (1)
Джон Чансельор: я буду тренироваться без выходных (1)
Вчера, 23:12
"Сантос" отклонил второе предложение "Спартака" по Вериссимо (17)
"Сантос" отклонил второе предложение "Спартака" по Вериссимо (17)
Вчера, 23:10
Денис Глушаков: Попов - легенда болгарского футбола (3)
Денис Глушаков: Попов - легенда болгарского футбола (3)
Вчера, 22:17
Хаби Алонсо мечтает возглавить "Ливерпуль"
Хаби Алонсо мечтает возглавить "Ливерпуль"
Вчера, 22:15
Александр Зотов: "Динамо" ворчит о контракте Погребняка, но он лучший на тренировках (11)
Александр Зотов: "Динамо" ворчит о контракте Погребняка, но он лучший на тренировках (11)
Вчера, 21:00
Массимилиано Аллегри может возглавить "Челси"
Массимилиано Аллегри может возглавить "Челси"
Вчера, 20:45
Вячеслав Колосков: фанатское движение - явление, которое нигде запретить невозможно (3)
Вячеслав Колосков: фанатское движение - явление, которое нигде запретить невозможно (3)
Вчера, 19:38
"Рубин" может вернуть Устинова
"Рубин" может вернуть Устинова
Вчера, 19:29
ЦСКА просматривает защитника "Црвены Звезды" Пепе (3)
ЦСКА просматривает защитника "Црвены Звезды" Пепе (3)
Вчера, 18:42
Вагнер Лав встретился с руководством "Фламенго"
Вагнер Лав встретился с руководством "Фламенго"
Вчера, 18:24
Марсио де Азеведо перешел в ПАОК
Марсио де Азеведо перешел в ПАОК
Вчера, 18:00
Ультрас "Ниццы" не берут на выезд к "Локомотиву" женщин (13)
Ультрас "Ниццы" не берут на выезд к "Локомотиву" женщин (13)
Вчера, 17:46
Хавьер Эрнандес может покинуть "Вест Хэм" в январе
Хавьер Эрнандес может покинуть "Вест Хэм" в январе
Вчера, 17:14
Главный тренер хоккейного "Спартака" пожелал удачи футбольному во второй половине сезона (8)
Главный тренер хоккейного "Спартака" пожелал удачи футбольному во второй половине сезона (8)
Вчера, 17:08
Рафинья может перейти в "Интер"
Рафинья может перейти в "Интер"
Вчера, 16:50
"Реал" хочет купить Гедеша у "ПСЖ"
"Реал" хочет купить Гедеша у "ПСЖ"
Вчера, 16:27
Зинедин Зидан: не могу думать о 2-3 годах в "Реале", даже имея контракт, который ничего не значит
Зинедин Зидан: не могу думать о 2-3 годах в "Реале", даже имея контракт, который ничего не значит
Вчера, 15:47
Полузащитник "Строгино" Данила Янов перешел в ЦСКА (7)
Полузащитник "Строгино" Данила Янов перешел в ЦСКА (7)
Затянули пояса. Как экономят российские клубы
Политика жесткой экономии становится главным трендом российского футбола в начале 2018 года. Уход неэффективных клубов из РФПЛ неизбежен, а в ФНЛ не все команды доиграют сезон до конца.
Когда в декабре появилась информация о серьезных финансовых проблемах в "Амкаре", многие решили, что в очередной раз повторится история со всероссийским спасением команды РФПЛ, как это проходили с "Томью" и другими. Подключат президента, который выскажет мнение, что футбол на Урале будет жить, и все станет нормально. Но оказалось, что деньги закончились не только в Перми, но и в "Рубине" с "Динамо".
Перед первым тренировочным сбором главный тренер казанцев Курбан Бердыев заявил, что с командой останутся только четыре легионера (Цакташ, Навас, Карадениз, Азмун), а остальным уже ищут варианты для перехода. В "Рубине" дали понять, что ресурсов на огромные контракты Мвилы, Сонга и других иностранцев в клубе не осталось. Отсюда и образовавшиеся многомесячные долги перед игроками. А ведь и мысли не могло возникнуть, что в столице Татарстана станет так все плохо с финансами. Ведь еще летом 2016 года клуб подписывал практически любого футболиста, на которого указывал Хавьер Грасия, не думая ни о платежных ведомостях, ни о выгоде с будущих продаж. За полтора года все изменилось кардинально. Как это часто бывает в РФПЛ, деньги закончились уж очень быстро. И чемпионство в год 1000-летия Казани из цели может превратиться в наивную мечту.
"Динамо" уже не первый год пытается избавиться от игроков с многомиллионными контрактами. Только если раньше бело-голубые как будто стеснялись своей прижимистости, то теперь, наряду с остальными в РФПЛ, это стало главной задачей в зимний перерыв. Руководство клуба уже инициировало расследование в отношении Павла Погребняка, пропустившего матч своей команды из-за просмотра главного дерби Италии. Теперь "Динамо" имеет все аргументы для того, чтобы не только выкатить штраф форварду, но и разорвать с ним соглашение (очень хорошее, даже по европейским меркам). Пересматриваются контракты Сапеты, Зотова и Вандерсона. И когда клуб не берет основных игроков на сбор, чтобы подписать с ними новые соглашения, то не стоит думать, что зарплаты футболистов будут увеличиваться. "Динамо", прошедшее ФНЛ, уже не боится делать ставку на свою молодежь, хотя борьба за выживание в РФПЛ ему только предстоит.
Кстати о ФНЛ. Во второй по уровню лиге страны никогда не было хорошо с финансами. Но нынешний сезон рискует оказаться совсем печальным. Первым клубом, который еще осенью мог вылететь из ФНЛ из-за недостатка финансирования, чуть не стали "Химки". Подмосковная команда с большим трудом изыскала средства для оплаты взноса участника турнира. "Луч-Энергия" и вовсе обратился за помощью к болельщикам, которые даже кормили футболистов. Долги перед игроками росли в краснодарской "Кубани" и воронежском "Факеле". И если южане как-то справились со сложившейся ситуацией, то клуб из Черноземья до сих пор не заткнул все финансовые дыры и тренировочный сбор будет проводить в своем родном городе. Самое трудное положение в "Волгаре". Астраханцы выставили на трансфер более десяти игроков, а в команде остались только футболисты, чья зарплата не превышает 100 тысяч рублей в месяц. "Волгарь" уже отказался от зарубежных сборов (да и с российскими еще не определился) и участия в Кубке ФНЛ. До снятия с первенства ФНЛ осталось ... дней.
Понятно, что на все клубы одного президента не хватит. Да и в государственной футбольной повестке дня есть мероприятие поважнее, чем оказание помощи астраханскому "Волгарю" (при всем уважении). Новые условия заставят клубы эффективнее и, самое главное, разумнее относиться к расходу средств, выделяемых, в частности, из региональных бюджетов. Поэтому можно считать, что 2018 год положит начало перехода спорта в России от государственного к частному. Естественный отбор. Переход может затянуться на неопределенный срок, не все клубы этот переход выдержат. Но футбол от этого должен стать только чище и привлекательнее. Посмотрите на постепенно сокращающуюся посещаемость в ФНЛ. Возьмем для примера воронежский "Факел". Если средняя посещаемость первой части сезона 2015/2016 составляла 9797 зрителей, то 2016/2017 - 6409, а 2017/2018 - 2100. Почему региональный бюджет должен тянуть клуб, который теряет интерес болельщиков? Разве в Воронеже нет других проблем, финансирование которых вызвало бы больше уважения у населения?
А сокращение зарплат футболистов, как это сделали в "Волгаре", - это вообще отдельная история. Ведь при провале будь то клуба или сборной, рядовой болельщик всегда упоминает о тех деньгах, которые прописаны у игроков в контрактах. Весь негатив вызван этим: "Получают СТОЛЬКО, а играют НИКАК!" Так может кризис убавит сложившийся уровень злости и ненависти, а снижение зарплат скажется на игре самих футболистов? Появится стимул для развития, чтобы перебраться из ФНЛ в РФПЛ, из РФПЛ в иностранный клуб. Долго бы думал Смолов о переезде в АПЛ, не будь у него такого количества нулей в контракте? Давайте спросим об этом у Мостового, Канчельскиса, Аленичева, Шалимова и Добровольского, уехавших в 90-е в топ-чемпионаты. А сейчас рейтинг зарплат в той же Серии А (которую, кстати, рискуя контрактом, смотрел Погребняк) вызывает у российских игроков лишь усмешку.
Не стоит считать данный момент началом краха российского клубного футбола. Наоборот, профессиональный футбол начинает вытеснять не только "фитнес за деньги" и "посиделки на скамейке запасных за миллион", но и целый ряд неэффективных спортивных менеджеров. Клубы должны развиваться, а не бояться выходить в Лигу выше из-за "асоциальных людей".
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Когда в декабре появилась информация о серьезных финансовых проблемах в "Амкаре", многие решили, что в очередной раз повторится история со всероссийским спасением команды РФПЛ, как это проходили с "Томью" и другими. Подключат президента, который выскажет мнение, что футбол на Урале будет жить, и все станет нормально. Но оказалось, что деньги закончились не только в Перми, но и в "Рубине" с "Динамо".
Перед первым тренировочным сбором главный тренер казанцев Курбан Бердыев заявил, что с командой останутся только четыре легионера (Цакташ, Навас, Карадениз, Азмун), а остальным уже ищут варианты для перехода. В "Рубине" дали понять, что ресурсов на огромные контракты Мвилы, Сонга и других иностранцев в клубе не осталось. Отсюда и образовавшиеся многомесячные долги перед игроками. А ведь и мысли не могло возникнуть, что в столице Татарстана станет так все плохо с финансами. Ведь еще летом 2016 года клуб подписывал практически любого футболиста, на которого указывал Хавьер Грасия, не думая ни о платежных ведомостях, ни о выгоде с будущих продаж. За полтора года все изменилось кардинально. Как это часто бывает в РФПЛ, деньги закончились уж очень быстро. И чемпионство в год 1000-летия Казани из цели может превратиться в наивную мечту.
"Динамо" уже не первый год пытается избавиться от игроков с многомиллионными контрактами. Только если раньше бело-голубые как будто стеснялись своей прижимистости, то теперь, наряду с остальными в РФПЛ, это стало главной задачей в зимний перерыв. Руководство клуба уже инициировало расследование в отношении Павла Погребняка, пропустившего матч своей команды из-за просмотра главного дерби Италии. Теперь "Динамо" имеет все аргументы для того, чтобы не только выкатить штраф форварду, но и разорвать с ним соглашение (очень хорошее, даже по европейским меркам). Пересматриваются контракты Сапеты, Зотова и Вандерсона. И когда клуб не берет основных игроков на сбор, чтобы подписать с ними новые соглашения, то не стоит думать, что зарплаты футболистов будут увеличиваться. "Динамо", прошедшее ФНЛ, уже не боится делать ставку на свою молодежь, хотя борьба за выживание в РФПЛ ему только предстоит.
Кстати о ФНЛ. Во второй по уровню лиге страны никогда не было хорошо с финансами. Но нынешний сезон рискует оказаться совсем печальным. Первым клубом, который еще осенью мог вылететь из ФНЛ из-за недостатка финансирования, чуть не стали "Химки". Подмосковная команда с большим трудом изыскала средства для оплаты взноса участника турнира. "Луч-Энергия" и вовсе обратился за помощью к болельщикам, которые даже кормили футболистов. Долги перед игроками росли в краснодарской "Кубани" и воронежском "Факеле". И если южане как-то справились со сложившейся ситуацией, то клуб из Черноземья до сих пор не заткнул все финансовые дыры и тренировочный сбор будет проводить в своем родном городе. Самое трудное положение в "Волгаре". Астраханцы выставили на трансфер более десяти игроков, а в команде остались только футболисты, чья зарплата не превышает 100 тысяч рублей в месяц. "Волгарь" уже отказался от зарубежных сборов (да и с российскими еще не определился) и участия в Кубке ФНЛ. До снятия с первенства ФНЛ осталось ... дней.
Понятно, что на все клубы одного президента не хватит. Да и в государственной футбольной повестке дня есть мероприятие поважнее, чем оказание помощи астраханскому "Волгарю" (при всем уважении). Новые условия заставят клубы эффективнее и, самое главное, разумнее относиться к расходу средств, выделяемых, в частности, из региональных бюджетов. Поэтому можно считать, что 2018 год положит начало перехода спорта в России от государственного к частному. Естественный отбор. Переход может затянуться на неопределенный срок, не все клубы этот переход выдержат. Но футбол от этого должен стать только чище и привлекательнее. Посмотрите на постепенно сокращающуюся посещаемость в ФНЛ. Возьмем для примера воронежский "Факел". Если средняя посещаемость первой части сезона 2015/2016 составляла 9797 зрителей, то 2016/2017 - 6409, а 2017/2018 - 2100. Почему региональный бюджет должен тянуть клуб, который теряет интерес болельщиков? Разве в Воронеже нет других проблем, финансирование которых вызвало бы больше уважения у населения?
А сокращение зарплат футболистов, как это сделали в "Волгаре", - это вообще отдельная история. Ведь при провале будь то клуба или сборной, рядовой болельщик всегда упоминает о тех деньгах, которые прописаны у игроков в контрактах. Весь негатив вызван этим: "Получают СТОЛЬКО, а играют НИКАК!" Так может кризис убавит сложившийся уровень злости и ненависти, а снижение зарплат скажется на игре самих футболистов? Появится стимул для развития, чтобы перебраться из ФНЛ в РФПЛ, из РФПЛ в иностранный клуб. Долго бы думал Смолов о переезде в АПЛ, не будь у него такого количества нулей в контракте? Давайте спросим об этом у Мостового, Канчельскиса, Аленичева, Шалимова и Добровольского, уехавших в 90-е в топ-чемпионаты. А сейчас рейтинг зарплат в той же Серии А (которую, кстати, рискуя контрактом, смотрел Погребняк) вызывает у российских игроков лишь усмешку.
Не стоит считать данный момент началом краха российского клубного футбола. Наоборот, профессиональный футбол начинает вытеснять не только "фитнес за деньги" и "посиделки на скамейке запасных за миллион", но и целый ряд неэффективных спортивных менеджеров. Клубы должны развиваться, а не бояться выходить в Лигу выше из-за "асоциальных людей".
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.