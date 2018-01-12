"Локомотив" вылетел на сбор в Испанию (фото)

"Локомотив" вылетел в Марбелью, где проведет первый зимний сбор."Отправляемся в Испанию на первые сборы! Настроение отличное, все выспались", – говорится в сообщении пресс-службы "Локо".Напомним, в Испании железнодорожники сыграют три матча: 18 января с "Люцерном" (Швейцария), 23 января с "Тяньцзинь Цюаньзянь" (Китай) и 27 января с "Эстерсундом" (Швеция).Сбор в Марбелье продлится до 28 января.