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Егор Титов: если "Локомотив" обыграет "Спартак", то он на 90% уже чемпион

Бывший капитан "Спартака", а ныне тренер "Енисея" Егор Титов высказался относительно борьбы за чемпионство в премьер-лиге.

- Удивлены лидерству "Локо"?

- Если только отрывом - плюс 8 очков. А так команда играла стабильнее всех, не пробуксовывала. Случались осечки, но единичные.

- Какие шансы на то, что "Спартак" догонит лидера?

- Осталось 10 туров, в которых железнодорожникам надо три проиграть, а преследователи должны во всех победить. Но самый главный матч - "Локо" - "Спартак" сразу после перерыва. Если хозяева побеждают, то на 90 процентов - уже чемпионы. Но я на перспективы красно-белых смотрю с оптимизмом.

СЭ
Теги: Титов Спартак Локомотив
Сегодня, 09:59
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(1)
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 10:46) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
это уже не капитан очевидность...явное повышение до майор ясенкуй...
Регистрация: 8.02.2011
№2 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:37) #
  • -2
  •  (4)

Локо уже на 90% чемпион, а при выигрыше у Спартака будет на 100%.
Регистрация: 29.08.2017
№1 Написал: evgenij (Сегодня, 10:04) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Терек»
локо даже ничейка сгодиться а вот народным за нее попыхтеть придеться
Регистрация: 27.11.2017
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