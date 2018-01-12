Егор Титов: если "Локомотив" обыграет "Спартак", то он на 90% уже чемпион

Бывший капитан "Спартака", а ныне тренер "Енисея" Егор Титов высказался относительно борьбы за чемпионство в премьер-лиге.- Если только отрывом - плюс 8 очков. А так команда играла стабильнее всех, не пробуксовывала. Случались осечки, но единичные.- Осталось 10 туров, в которых железнодорожникам надо три проиграть, а преследователи должны во всех победить. Но самый главный матч - "Локо" - "Спартак" сразу после перерыва. Если хозяева побеждают, то на 90 процентов - уже чемпионы. Но я на перспективы красно-белых смотрю с оптимизмом.