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Тренер "Брюгге": у "Зенита" просто космические условия, это почти как "Реал" и "Барселона"

Тренер вратарей "Брюгге" Томислав Рогич, который ранее работал в "Зените", сравнил команды между собой.

"В "Брюгге" чувствую себя не работником клуба, а членом семьи. Такое же отношение со стороны болельщиков. Для них это не клуб, а мама и папа. То же самое с игроками. Когда приходишь в новую команду, хочется, чтобы была дисциплина, не было "звезды". Здесь так и есть, отношения очень семейные.

В "Зените" больше звездности. "Зенит" и "Шахтер" - это "Реал" и "Барселона". Не могу сказать, что прямо вровень, на один маленький шаг позади. Эти клубы - высочайший уровень. А для Бельгии уровень – "Андерлехт" и "Брюгге", две лучшие команды страны. Как "Спартак" и "Зенит" в России.

Но все равно "Зенит" - это топ. Там есть все – что еще нужно? С такими условиями, игроками, зарплатами "Зенит" должен за пять лет брать минимум трижды чемпионский титул, если не четырежды. Неудачный сезон бывает у каждого.

Но я видел русский чемпионат и могу сказать, что в нем очень тяжело побеждать. Попробуй обыграй "Рубин" или "Ростов" в гостях! Или "Урал" в "минус 15". При этом у "Зенита" такие шикарные самолеты и гостиницы – это что-то невозможное. Просто космические условия!" - передает слова Рогича "Чемпионат".
Теги: Зенит
Сегодня, 10:39
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№4 Написал: MIG Piter (Сегодня, 10:58) #
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online

Цитата: maradona72
с четвероногими сбголубыми мужеложескими скотоболельщиками.

серьезно?


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 10:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
и как это им помогло?
Регистрация: 8.02.2011
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:50) #
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online

При этом у "Зенита" такие шикарные самолеты и гостиницы – это что-то невозможное.

Зенит - это раковая опухоль на теле страны с четвероногими сбголубыми мужеложескими скотоболельщиками.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 10:49) #
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Болеет за:
«Кубань»
#хочу в Зенит


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
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