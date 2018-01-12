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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Дмитрий Арапов может покинуть "Урал" в зимнее трансферное окно
Вратарь "Урала" Дмитрий Арапов может покинуть команду в текущее трансферное окно.
Также отмечается, что уральцы рассматривают как варианты аренда, так и продажи 24-летнего игрока.
"Футболист изъявил желание покинуть клуб и уйти в команду, где у него будет больше игровой практики. Сейчас мы рассматриваем как варианты аренды, так и продажи", - приводит ТАСС заявление клубной пресс-службы.
Также отмечается, что уральцы рассматривают как варианты аренда, так и продажи 24-летнего игрока.
"Футболист изъявил желание покинуть клуб и уйти в команду, где у него будет больше игровой практики. Сейчас мы рассматриваем как варианты аренды, так и продажи", - приводит ТАСС заявление клубной пресс-службы.
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