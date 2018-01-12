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Робин ван Перси завтра пройдет медобследование в "Фейеноорде"

Нападающий "Фенербахче" Робин ван Перси вернется в Голландию, сообщает The Sun.

Завтра футболист пройдет медобследование в "Фейеноорде". В этом сезоне 34-летний форвард из-за травмы принял участие всего в двух матчах за стамбульцев и результативными действиями не отметился.

Напомним, ван Перси играл за "Фейеноорд" с 2001 по 2004 год.
Теги: Ван Перси Фенербахче Фейеноорд Трансферы
Сегодня, 21:28
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