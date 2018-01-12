Робин ван Перси завтра пройдет медобследование в "Фейеноорде"

Нападающий "Фенербахче" Робин ван Перси вернется в Голландию, сообщает The Sun.Завтра футболист пройдет медобследование в "Фейеноорде". В этом сезоне 34-летний форвард из-за травмы принял участие всего в двух матчах за стамбульцев и результативными действиями не отметился.Напомним, ван Перси играл за "Фейеноорд" с 2001 по 2004 год.