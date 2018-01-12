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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Сент-Этьен" объявил о трансфере Мвила
Полузащитник "Рубина" Янн Мвила перешел в "Сент-Этьен".
Французский клуб объявил о трансфере 27-летнего хавбека, с которым был заключен контракт до 2019 года. Футболист ранее расторг контракт с "Рубином" и перешел в "Сент-Этьен" бесплатно.
Французский клуб объявил о трансфере 27-летнего хавбека, с которым был заключен контракт до 2019 года. Футболист ранее расторг контракт с "Рубином" и перешел в "Сент-Этьен" бесплатно.
??? pic.twitter.com/hAH97yj0Io— AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) January 12, 2018
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