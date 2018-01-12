"Сент-Этьен" объявил о трансфере Мвила

Полузащитник "Рубина" Янн Мвила перешел в "Сент-Этьен".Французский клуб объявил о трансфере 27-летнего хавбека, с которым был заключен контракт до 2019 года. Футболист ранее расторг контракт с "Рубином" и перешел в "Сент-Этьен" бесплатно.