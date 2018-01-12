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"Сент-Этьен" объявил о трансфере Мвила

Полузащитник "Рубина" Янн Мвила перешел в "Сент-Этьен".

Французский клуб объявил о трансфере 27-летнего хавбека, с которым был заключен контракт до 2019 года. Футболист ранее расторг контракт с "Рубином" и перешел в "Сент-Этьен" бесплатно.

Теги: Мвила Рубин Сент-Этьен Трансферы
Сегодня, 22:25
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№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:34) #
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online

Правдоруб,
Опа. Сент-Этьену не верим, а тебе...
P.S. А чего-то у нас столько Правдорубов-фуфлыжников развелось, а?
P.S. Насчет откровенного фуфла от очередного "правдоруба": информация от Рубина и Бердыева, опубликованная неоднократно на данном сайте о том, что М'Вила не едет на сборы и ему предложено искать другой клуб.
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: Правдоруб Казань - Санкт-Петербург (Сегодня, 22:30) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
Сами написали, что бесплатно и сами же подтверждают... смешные такие. А где подтверждения, господа ? На трансфер маркт НЕТ подтверждающей информации о том, что Мвила ушел бесплатно - у них нет вообще ничего... стоит вопрос и значит просто нет информации. Может быть выкупил свой контракт, а пресса, как всегда, дерьмеца подбросила, а может быть за символическую сумму отпустили... Так-что, НИЧЕГО, кроме трепа. Яну успехов дома, "Рубину" побыстреее избавиться от проблем Грасиевской конюшни.
Регистрация: 16.12.2017
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