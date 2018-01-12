"Манчестер Юнайтед" претендует на полузащитника "Шахтера" Фреда

Полузащитник "Шахтера" Фред попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает The Times.Стоимость трансфера оценивается примерно в 30 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что хавбека может приобрести "Манчестер Сити".В текущем сезоне Фред провел 16 матчей в чемпионате Украины, забил 2 гола и сделал 2 передачи.