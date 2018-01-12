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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Манчестер Юнайтед" претендует на полузащитника "Шахтера" Фреда
Полузащитник "Шахтера" Фред попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает The Times.
Стоимость трансфера оценивается примерно в 30 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что хавбека может приобрести "Манчестер Сити".
В текущем сезоне Фред провел 16 матчей в чемпионате Украины, забил 2 гола и сделал 2 передачи.
Стоимость трансфера оценивается примерно в 30 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что хавбека может приобрести "Манчестер Сити".
В текущем сезоне Фред провел 16 матчей в чемпионате Украины, забил 2 гола и сделал 2 передачи.
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