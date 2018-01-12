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"Манчестер Юнайтед" претендует на полузащитника "Шахтера" Фреда

Полузащитник "Шахтера" Фред попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает The Times.

Стоимость трансфера оценивается примерно в 30 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что хавбека может приобрести "Манчестер Сити".

В текущем сезоне Фред провел 16 матчей в чемпионате Украины, забил 2 гола и сделал 2 передачи.
Теги: Фред Шахтер Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:34
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