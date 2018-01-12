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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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ЦСКА заплатил за Кристияна Бистровича 500 тысяч евро
ЦСКА заплатил за 19-летнего полузащитника "Славен Белупо" Кристияна Бистровича 500 тысяч евро, сообщает Klikaj.hr.
По условиям сделки между клубами, "Славен Белупо" получит 15 процентов от суммы последующей продажи футболиста.
Ранее ЦСКА объявил о переходе Бистровича, контракт с которым рассчитан на четыре с половиной сезона.
По условиям сделки между клубами, "Славен Белупо" получит 15 процентов от суммы последующей продажи футболиста.
Ранее ЦСКА объявил о переходе Бистровича, контракт с которым рассчитан на четыре с половиной сезона.
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