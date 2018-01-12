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ЦСКА заплатил за Кристияна Бистровича 500 тысяч евро

ЦСКА заплатил за 19-летнего полузащитника "Славен Белупо" Кристияна Бистровича 500 тысяч евро, сообщает Klikaj.hr.

По условиям сделки между клубами, "Славен Белупо" получит 15 процентов от суммы последующей продажи футболиста.

Ранее ЦСКА объявил о переходе Бистровича, контракт с которым рассчитан на четыре с половиной сезона.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 22:44
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№4 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 22:56) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
шутки дурацкие и как всегда спартачи...
ведь надо уже к ним привыкнуть, а никак.


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№3 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 22:56) #
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online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: НетуЧерного
Это сколько в пальцах? smirk

извилин у тебя все равно меньше
у Гинера хотя бы те же 500к были, а у тебя?клавиатура?ну да,достижение
Регистрация: 7.09.2015
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
дорогое бистро для Гинера))
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 22:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это сколько в пальцах? smirk


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
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