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Юрий Семин: с первого дня после отпуска мы думаем о матчах с "Ниццей"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о планах на первый зимний сбор.

"С первого дня мы думаем о матчах с "Ниццей". Первостепенная задача сейчас – набрать оптимальные физические кондиции. Выраженного акцента на физику или тактику делать не станем. На данном этапе нужно работать сбалансированно, набирать во всех компонентах. У нас запланирован большой комплекс упражнений вплоть до последнего дня сбора.

Проведем три контрольных матча. Играть будем по нарастающей: в первых двух матчах ребята проведут на поле по 45 минут. Футболисты, которые сыграли в первой части сезона больше остальных, могут пропустить первый матч. Так что прошу болельщиков не удивляться и не пугаться! Будет вариативность. И форму надо набирать постепенно.

Особое внимание уделим ранее травмированным игрокам – тем, кто пропустил часть сезона. Надеемся, что все смогут заниматься в общей группе, и к матчам Лиги Европы и чемпионата мы подойдем во всеоружии. Здоровыми и сильными!", - передает слова Семина пресс-служба "Локо".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 07:32
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№1 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 10:53) #
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Юрий Павлович! С Новым годом! Здоровья и успехов в 2018 году!
Регистрация: 26.08.2010
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