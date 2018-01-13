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На матче "Спартака" с "Атлетико" ожидается аншлаг

Коммерческий директор "Спартака" и стадиона "Открытие Арена" Александр Атаманенко рассказал о том, каков темп продаж билетов на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком". Игра состоится 15 февраля.

"С момента открытия 11 января приоритетного периода продаж для владельцев абонементов продано 10 584 билета. Матч вызывает большой интерес у наших болельщиков, все билеты будут выкуплены задолго до матча, и, как следствие, будем ожидать аншлаг в день футбола. Как минимум на домашних секторах.

Клуб-гость запросил у нас всю квоту по регламенту в размере 5 процентов от вместимости арены, то есть 2 250 билетов. Однако на данный момент мы договорились передать им для реализации только часть мест (1 300) в гостевых секторах трибуны «Д». Плюс 180 билетов первой категории", - передает слова Атаманенко "Чемпионат".
Теги: Спартак
Сегодня, 07:58
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№2 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 09:50) #
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Цитата: DimonSM
Мнеинтересно, те кто новости пишет, хоть чуть-чуть в футболе волокет? Бильбао и Мадрид, Атлетико и Атлетик.. интрига, какой клуб откуда..

Гастарбайтеры пишут. Папуасы. Им без разницы. И не такое бывает. ))
Регистрация: 28.05.2014
№1 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 09:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мнеинтересно, те кто новости пишет, хоть чуть-чуть в футболе волокет? Бильбао и Мадрид, Атлетико и Атлетик.. интрига, какой клуб откуда..
Регистрация: 17.07.2014
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