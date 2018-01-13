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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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На матче "Спартака" с "Атлетико" ожидается аншлаг
Коммерческий директор "Спартака" и стадиона "Открытие Арена" Александр Атаманенко рассказал о том, каков темп продаж билетов на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком". Игра состоится 15 февраля.
"С момента открытия 11 января приоритетного периода продаж для владельцев абонементов продано 10 584 билета. Матч вызывает большой интерес у наших болельщиков, все билеты будут выкуплены задолго до матча, и, как следствие, будем ожидать аншлаг в день футбола. Как минимум на домашних секторах.
Клуб-гость запросил у нас всю квоту по регламенту в размере 5 процентов от вместимости арены, то есть 2 250 билетов. Однако на данный момент мы договорились передать им для реализации только часть мест (1 300) в гостевых секторах трибуны «Д». Плюс 180 билетов первой категории", - передает слова Атаманенко "Чемпионат".
"С момента открытия 11 января приоритетного периода продаж для владельцев абонементов продано 10 584 билета. Матч вызывает большой интерес у наших болельщиков, все билеты будут выкуплены задолго до матча, и, как следствие, будем ожидать аншлаг в день футбола. Как минимум на домашних секторах.
Клуб-гость запросил у нас всю квоту по регламенту в размере 5 процентов от вместимости арены, то есть 2 250 билетов. Однако на данный момент мы договорились передать им для реализации только часть мест (1 300) в гостевых секторах трибуны «Д». Плюс 180 билетов первой категории", - передает слова Атаманенко "Чемпионат".
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