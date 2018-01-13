Экс-наставник "Рубина" близок к назначению в "Эспаньол"

Бывший главный тренер "Рубина" Хавьер Грасия в ближайшее время должен приступить к работе в "Эспаньоле", сообщает Independent.47-летний испанец сменит Кике Флореса, который уходит в "Сток Сити".