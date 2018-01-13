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Экс-наставник "Рубина" близок к назначению в "Эспаньол"

Бывший главный тренер "Рубина" Хавьер Грасия в ближайшее время должен приступить к работе в "Эспаньоле", сообщает Independent.

47-летний испанец сменит Кике Флореса, который уходит в "Сток Сити".
Теги: Эспаньол Грасия
Сегодня, 08:25
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