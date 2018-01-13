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Бывший защитник "Локомотива" вошел в тренерский штаб минского "Динамо"

Бывший защитник "Локомотива" Сергей Омельянчук завершил карьеру футболиста и вошел в тренерский штаб Сергея Гуренко в минском "Динамо". Последним клубом Омельянчука был "Минск".

Должность начальника "Динамо" занял бывший форвард "Крыльев Советов" Виталий Булыга.

"Динамо" Минск
Теги: Динамо Минск
Сегодня, 09:46
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