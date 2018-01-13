Бывший защитник "Локомотива" вошел в тренерский штаб минского "Динамо"

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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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Массимо Каррера: бразильцы согласовали свой отпуск, но теперь билеты им буду покупать я (2)
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Любимец итальянцев. Зачем "Зениту" Максим Беляев? (8)
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ЦСКА пошутил про долгое отсутствие трансферов (4)
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ЦСКА заплатил за Кристияна Бистровича 500 тысяч евро (15)
ЦСКА заплатил за Кристияна Бистровича 500 тысяч евро (15)
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Лионель Месси получает более 100 миллионов евро в год (3)
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"Сент-Этьен" объявил о трансфере Мвила (2)
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Валерий Газзаев: Британия испытывает к нам просто завист (2)
Валерий Газзаев: Британия испытывает к нам просто завист (2)
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Евгений Марков не поедет с "Тосно" на сбор в Турцию
Евгений Марков не поедет с "Тосно" на сбор в Турцию
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Базы в Ростовской области не были выбраны командами-участницами ЧМ-2018 из-за логистики (2)
Базы в Ростовской области не были выбраны командами-участницами ЧМ-2018 из-за логистики (2)
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Агент: Бистрович отверг несколько предложений из Италии, Испании и Хорватии ради ЦСКА (9)
Агент: Бистрович отверг несколько предложений из Италии, Испании и Хорватии ради ЦСКА (9)
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Агент Смолова: не могу поверить, что никто из клубов АПЛ не делал предложений Федору (14)
Агент Смолова: не могу поверить, что никто из клубов АПЛ не делал предложений Федору (14)
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Кристиян Бистрович: стать частью ЦСКА – большая честь (2)
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Борис Чухлов: Дзюбе и Шатову нужно менять команду, чтобы попасть на чемпионат мира-2018 (7)
Борис Чухлов: Дзюбе и Шатову нужно менять команду, чтобы попасть на чемпионат мира-2018 (7)
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Алекс Притчард стал игроком "Хаддерсфилда"
Алекс Притчард стал игроком "Хаддерсфилда"
Бывший защитник "Локомотива" вошел в тренерский штаб минского "Динамо"
Бывший защитник "Локомотива" Сергей Омельянчук завершил карьеру футболиста и вошел в тренерский штаб Сергея Гуренко в минском "Динамо". Последним клубом Омельянчука был "Минск".
Должность начальника "Динамо" занял бывший форвард "Крыльев Советов" Виталий Булыга.
"Динамо" Минск
Должность начальника "Динамо" занял бывший форвард "Крыльев Советов" Виталий Булыга.
"Динамо" Минск
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